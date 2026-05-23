元乃木坂46で女優、モデルの齋藤飛鳥（27）が22日深夜放送の日本テレビ系「今夜は飲んで帰ろう」（金曜深夜0時半）に出演。ゲストにシンガー・ソングライターの幾田りら（25）を迎えた理由を語った。齋藤は幾田について「歌番組で昔ごあいさつみたいなことはやったことあるんですけど、周りに人も多かったし、直接何かお話しするっていうのは初めてです。楽しみ」と意気込んだ。幾田は対面すると「なんで呼んでくださったんですか