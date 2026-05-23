22日放送のテレビ朝日系バラエティー『ザワつく！金曜日』（後6：50）では、業界大注目の「美人すぎる書道家」が登場。長嶋一茂が大きな関心を寄せた。【写真】長嶋一茂も前のめり！『ザワつく！』に登場した“美人すぎる書道家”その正体は、涼風花さん（40）。VTRを見ていた一茂が「かわいい子」と口にすると、高嶋ちさ子も「宝塚っぽい！」とコメント。自身がしたためる文字について、涼風花さんが「親しみのわくような、温