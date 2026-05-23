中国の有人宇宙船「神舟23号」を搭載したロケットの発射場＝23日、中国・酒泉衛星発射センター（共同）【酒泉共同】中国宇宙当局は23日、記者会見を開き、北西部の酒泉衛星発射センターから24日午後11時8分（日本時間25日午前0時8分）に有人宇宙船「神舟23号」を打ち上げると発表した。乗組員3人は中国の宇宙ステーション「天宮」に到着後、活動中の神舟21号のメンバーと交代。神舟23号には、初めて香港出身の飛行士が搭乗する。