歌手鈴木亜美（44）が23日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）にゲスト生出演。複数の資格取得を明かした。フードアナリスト2級取得を明かし「食の文化とか、歴史とか。熱かんは何度とか。全般好きなので」と切り出した。整理収納アドバイザー準1級の資格も持っているといい「突っ張り棒マスター」だという。「めちゃくちゃ使えますよ。特に子供のキャップが多くて。ちょっとした収納