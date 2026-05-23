今年3月に宝塚歌劇団へ入団した112期生40人が23日、兵庫・宝塚大劇場で開幕した宙組公演「黒蜥蜴」「DiamondIMPULSE（ダイヤモンドインパルス）」初日で初舞台を踏んだ。幕開きで40人が正装のはかま姿で口上に臨むと、美雲かなみ、十季星琅（ときせ・ろう）、昴三琴（すばる・みこと）が「小林一三先生の『清く、正しく、美しく』の教えを胸に日々精進してまいります」と誓った。2部のショーで、「ポッピングキャンディー」を