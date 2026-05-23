宝塚歌劇団宙組トップ桜木みなと主演の「黒蜥蜴」「DiamondIMPULSE（ダイヤモンドインパルス）」が23日、兵庫・宝塚大劇場で初日を迎えた。原作江戸川乱歩、三島由紀夫によって戯曲化され、様々なキャスト・演出で繰り返し上演された「黒蜥蜴」で、桜木は名探偵明智小五郎を演じた。宝塚でも07年に花組トップ春野寿美礼主演で描かれた名作だが、今回はより戯曲に忠実に、かつ潤色・演出を担当する生田大和氏によって、ロマンチ