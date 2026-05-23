犬がみせるツンデレすぎる行動 1.呼んでも来ないけどしばらくするとそばに来る 「おいで」と呼んでも絶対に来てくれないことがあります。耳は何となく反応を見せてくれますが、目を閉じたまま寝たふりをしていたり、全くの無反応だったりすることもあります。 しかし、いつの間にか隣に座っていたり、隣でいびきをかいて寝ていたり、「いつ来たの！？」と飼い主も驚く行動を見せてくれることもあります。 「おいで