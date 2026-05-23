JR東日本クロスステーションは、NewDays各店舗でバーコード決済サービスを一時停止する。システムメンテナンスのため。5月25日の午後10時半ごろから26日午前8時ごろまで、すべてのバーコード決済が使用できなくなる。バーコード決済サービスの再開時期については、メンテナンスが終了し次第順次再開するとしており、作業の進捗状況に応じて終了時刻が前後する可能性があるとしている。対象決済方法は、PayPay、楽天ペイ、d払い、au