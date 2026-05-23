エイチ・アイ・エス（HIS）は、「スーパーサマーセール」で、「国内タイムセール」を5月22日正午から6月1日正午まで開催する。東京/羽田発着の飛行機利用ツアーでは、福岡3日間が22,800円から、沖縄3日間が27,800円から、ハウステンボス＆長崎3日間が34,800円から、レンタカー付き熊本3日間が38,800円から、旭川＆トマム3日間が42,800円からなど。バスツアーや鉄道利用ツアー、宿泊も対象となっている。