日テレ・東京ヴェルディベレーザは５月23日、アジア・女子チャンピオンズリーグ決勝でネゴヒャン女子蹴球団（北朝鮮）と対戦。０−１で敗れ、初のアジア制覇とはならなかった。ベレーザは立ち上がりからボールを握るも、前半終了間際にカウンターから失点。後半も攻勢に出るなかで、相手の堅守を崩しきれず。１点が遠いまま、敗戦となった。先発フル出場を果たし、果敢にゴール前に飛び込むなど、最後まで諦めずに走り続けた