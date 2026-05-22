『ウォーキング・デッド：デッド・シティ』シーズン3の撮影現場から、最新情報が飛び込んできた。米Entertainment Weeklyが独占で報じている。 宿敵から「名コンビ」へ劇的な進化7月26日の全米プレミア公開を前に、ニューヨークで行われたロケでは、ウォーカーのいない清潔な街並みや、足首に監視装置を着けたニーガンなど、奇妙な違和感が漂っていたという。実は、劇中で丸ごと1本描かれるという「もしもの世界」エピ