５月23日に開催されたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST最終節で、２位の名古屋グランパスは４位のサンフレッチェ広島と対戦した。前節のセレッソ大阪戦を１−６で落とし、ヴィッセル神戸に首位の座を奪われた名古屋。ただ、勝点は１差。首位奪還の可能性を残していたが、広島に２−４で敗れた。 まさかの２戦合計で10失点。連敗フィニッシュの名古屋にSNS上では以下のような声が上がった。「本当にどうしたんだ