セキ・ユウティンが前髪をおろしたレアなショットを公開した(C)Getty Images女子プロゴルファーのセキ・ユウティンが自身のインスタグラムを更新し、プライベートショットを公開している。【写真】「かわいい2ショット」前髪をおろしたセキ・ユウティンをチェック福井生まれで中国育ちの28歳はインスタに「冷たい雨と、一匹の子犬。その優しさに、すべての寒さが吹き飛んでいった」と綴り、前髪をおろしたレアな姿で、愛犬の柴