今季からナショナルズでプレーするグリフィン。彼にとって巨人時代の経験が貴重なものとなっている(C)Getty Images異国・日本での日々は、メジャーリーグでくすぶっていた己の殻を破る3年間だった。現地時間5月22日に地元放送局『MASN』のマーク・ザッカーマン氏の取材に答えたのは、2023年から約3年間に渡って巨人に在籍したフォスター・グリフィンだ。【動画】メジャーでも異彩元巨人グリフィンの「魔球」と化したチェンジ