俳優・齋藤飛鳥が23日、都内で行われたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード2026』に登場。オレンジカーペットを歩いた。【全身ショット】透明感あふれる着物姿…涼やかな和装スタイルの齋藤飛鳥齋藤はグラデーション豊かな青を重ねた涼やかな着物に、淡い色味の帯を合わせたコーディネートを披露。爽やかさと気品を兼ね備えた仕上がりとなっていた。シンプルながらも洗練された和装スタイルで、透明感あふれる雰囲気