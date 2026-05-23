宝塚歌劇団宙組トップスター、桜木みなと（さくらぎ・みなと）が明智小五郎を演じる話題作「黒蜥蜴」が23日、兵庫・宝塚大劇場で開幕した。江戸川乱歩原作、三島由紀夫が戯曲化したものをほぼ忠実に舞台化した宝塚版。回り舞台を巧妙に使い、耽美（たんび）な世界に引き込まれるようなステージに仕上がった。冷静かつクールながら、黒蜥蜴＝緑川夫人には心を奪われそうになる明智を好演した桜木も「敵対する相手と恋に落ちて