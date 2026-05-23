“震度7”を記録した熊本地震から、今年4月で10年が過ぎた。当時NHKアナウンサーだった武田真一さん（58）が、『NHKスペシャル』（以下、Nスペ）の中で語ったコメントは今も人々の心に残っている。【写真】大学時代、学祭でボブ・ディランの曲などを演奏する武田さん「熊本県は私のふるさとです。家族や親戚、たくさんの友人がいます。そのふるさとで多くの方が犠牲になり、そして多くの方々が絶え間なく続く地震におびえながら