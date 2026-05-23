宝塚歌劇団宙組公演「黒蜥蜴」「DiamondIMPULSE」が23日、兵庫・宝塚大劇場で開幕し、今春入団した第112期生40人が初舞台を踏んだ。本公演前に組長・松風輝（まつかぜ・あきら）のアナウンスで紹介された新入団生は、緑の袴と紋付き姿で大舞台に居並び口上。首席入団の美雲かなみ（みくも・かなみ）が「私たち112期生はこの宙組公演より、栄えある宝塚歌劇団の舞台に立たせていただくこととなりました」と口火を切り、続けて