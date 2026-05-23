「平安Ｓ・Ｇ３」（２３日、京都）横山和騎乗の１番人気馬ロードクロンヌ（牡５歳、栗東・四位）が完勝。２番手追走から４角で先頭に立ち、最後は後続を寄せ付けなかった。昨年２着からの雪辱を果たし、今年のプロキオンＳに続く重賞２勝目となった。２着に８番人気のヴァルツァーシャル、３着は４番人気のタイトニットが入った。タイムは１分５６秒９（稍重）。殊勲の横山和は３馬身半差の快勝に、「うまくイメージしていた