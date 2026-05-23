楽天モバイル 最強パークで開催されている楽天−ロッテの試合前に、「楽天メディカル 頭頸部（とうけいぶ）がん克服デー」で見栄晴さんが始球式を行った。▼ 見栄晴「今日、こうしてマウンドに立ち、ボールを投げられたことに、言葉では言い表せないほどの喜びを感じています。マウンドからスタンドを見渡した時、思わず涙が出てしまいました。楽天イーグルスの皆さんが作り出すこの素晴らしい熱気の中で、今、健康であることが