楽天モバイル 最強パークで開催されている楽天−ロッテの試合前に、「ラブライブ！シリーズ」×パ・リーグ6球団 スペシャルコラボ 第3弾の一環で声優の大西 亜玖璃さん（「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」上原 歩夢役）、相良 茉優さん（同 中須 かすみ役）がセレモニアルピッチを行った。▼ 大西 亜玖璃さん（上原 歩夢役）コメント「終わってみればあっという間でした。緊張してワンバウンドになってしまいま