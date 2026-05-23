年齢を重ねることの深みや強さはどんなところにあるか。精神科医の和田秀樹さんは「長く生きているほど、多様性を認められるようになっていく。高齢者は経験を通して『人生いろいろ』とか『人間はころころ変わる』ということを知っているはずだから、それを封印してはいけない」という――。※本稿は、和田秀樹『老いの品格 品よく、賢く、おもしろく』（PHP文庫）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／milorad kravic※