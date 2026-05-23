2026年4月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。ビジネス部門の第3位は――。▼第1位大阪駅直結なのに､日本人も外国人客も来ない…開業1年で｢廃墟フードコート｣と呼ばれたピカピカ新施設の悲劇▼第2位｢パソコンで大敗したNEC｣が再び世界トップへ…営業赤字72億円のどん底から復活させた"世界最高峰の技術"▼第3位｢日本の半導体｣に習近平は手を出せない…エヌビディア･TSMCの製造ライ