2026年4月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。教育・子育て部門の第3位は――。▼第1位そりゃもう1人産みたくなるわ…なぜか子供を4人5人と作る家庭が多い地方保育園が親に与えているもの▼第2位夕食作り｢お手伝いする｣と直訴の子への返答でバレる…賢い親が｢カレーできたよ｡お皿持ってきて｣と言わぬ訳▼第3位MARCH卒､日東駒専卒では不利になる…就職でも昇進でもない｢学歴が足を