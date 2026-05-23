今月１８日に放送されたテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜・深夜０時１５分）のＴＶｅｒ配信が停止された。歌手でタレント・あのが嫌いな芸能人としてタレントの鈴木紗理奈の名前を出して物議を醸していた回で、番組側は２３日に公式サイトで放送内容を謝罪した。ＴＶｅｒ配信を呼びかけていた番組公式Ｘ（旧ツイッター）の投稿も削除された。「あのちゃんねる」のＴＶｅｒのページには、本来ならば配信期間中である１８日