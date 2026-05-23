◆東京六大学野球春季リーグ戦第７週第１日▽明大１―０法大（２３日・神宮）明大が法大に１１回の延長戦の末に勝利した。打線は、法大先発・助川太志（４年＝茗渓学園）のコーナーをつく丁寧な投球に苦しめられるも、１１回２死から７番・福原聖矢（４年＝東海大菅生）が一塁への内野安打で出塁し、続く８番・光弘帆高（４年＝履正社）の右翼線に転がる適時二塁打で先制。これが決勝点となった。投げては先発の平嶋桂知（２年＝