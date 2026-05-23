aespaのカリナが、ファッション誌『W Korea』ソウルジャズフェスティバル特別版のカバーに登場した。5月21日、『W Korea』は公式SNSを通じて、カリナがカバーを飾った6月号のビジュアル3種を公開した。【写真】“印象ガラリ”カリナ、初夏の爽やかさ全開！カリナは、公開されたカバーカットを通じて、初夏の季節感と調和した多彩な魅力を披露。暖かな日差しに包まれた自然な佇まいや、落ち着きのある深い眼差しまで、カリナならで