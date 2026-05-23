◆東京六大学野球春季リーグ戦第７週第１日▽明大１―０法大（２３日・神宮）＝延長１１回＝法大が明大に１１回の延長戦の末に敗れた。先発の助川太志（４年＝茗渓学園）が１１回２死まで明大打線相手に二塁も踏ませない圧巻の投球を披露。しかし７番・福原聖矢（４年＝東海大菅生）の一塁方向へ放った打球が不規則に転がり内野安打となると、続く８番・光弘帆高（４年＝履正社）に右翼線への適時二塁打を浴びて失点した。助川は