◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（２３日・バンテリンドーム）広島が７回に勝ち越した。同点の７回１死一塁、坂倉が右中間を破る勝ち越し二塁打を放った。主砲は２点ビハインドの４回にも適時内野安打。２安打２打点で主軸の仕事を果たした。