巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が今季６勝目を懸け、２４日の阪神戦（東京ドーム）で今季２度目の“虎狩り”に挑む。前日２３日はキャッチボール、ノックなどを行い最終調整。「よく打つなという感じ。なんとか粘れたら」と意気込んだ。阪神は同じくドラ１の立石が１９日に１軍昇格。２２日には「１番・左翼」でスタメン出場し、３安打１打点猛打賞の活躍を見せていた。「すごく積極的。しっかり初球から振ってくる