◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１８節柏―千葉（２３日・三協Ｆ柏）Ｊ１千葉は、２３日にアウェーで柏と対戦する。ホームで行われた前回対戦では、ＭＦ津久井、ＦＷ石川の得点で２―０で勝利をあげた。柏との負けられないダービー戦で２戦２勝を果たしたい。前節レッドカードをもらい退場したＦＷのＣ・ジュニオが出場停止となり、代わりにＦＷ呉屋が入った。ベンチには別メニュー調整が続いていたＤＦ鳥海、ＦＷ石川、Ｆ