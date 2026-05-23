◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（２３日・バンテリンドーム）中日・吉田聖弥投手が７回に勝ち越し点を献上した。１死から小園に右前打。続く坂倉に右中間を破られ、適時二塁打になった。先発の大野雄大投手が同点で交代。２番手の左腕はこの回からマウンドに上がった。２年目の今季は初登板から１０試合連続無失点。チームはリリーフ陣が苦戦し、勝ちパターンも決まらないなか、２２日はリードしていた８回に起用された。井