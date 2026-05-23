デンマーク１部コペンハーゲンの日本代表ＤＦ鈴木淳之介が２３日、羽田空港に帰国した。１５日に発表された日本代表メンバーに選出され、初のＷ杯切符をつかみ取った。ＤＦ陣では最も若い２２歳は「言い方が合っているのかはわからないですが、怖いもの知らずだと思いますし、初めての舞台で思い切りやりたいと思います」と表情を引き締めた。発表の瞬間は試合の翌日で「家で寝起きだったので、すごく落ち着いて見ていました」