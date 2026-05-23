◆陸上関東学生対校選手権第３日（２３日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）第２日（２２日）の男子１部１５００メートル決勝で、４００メートル過ぎに果敢に飛び出して２位となった早大ルーキーの本田桜二郎について、花田勝彦監督（５４）が「自分で考えてレースをしたことは良かった。ただ、残り２００メートルから、もう一段、上げられずに勝ちきれなかった」と高評価すると同時に期待が高いからこそ課題も挙げた。男