◆第３３回平安Ｓ・Ｇ３（５月２３日、京都競馬場・ダート１９００メートル、稍重）砂の猛者１６頭で争われ、川田将雅騎手騎乗で４番人気のタイトニット（牡６歳、栗東・今野貞一厩舎、父キズナ）は３着。道中は離れた最後方を追走。直線では上がり最速で猛然と追い込んだが、前には届かなかった。川田騎手はこれまで２０１１年ダイシンオレンジ、１７年グレイトパール、１９年チュウワウィザード、２３年グロリアムンディで４