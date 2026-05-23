◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２３日・東京ドーム）セ・リーグの公示が２３日、発表され、巨人・浅野翔吾外野手を出場選手登録され、平山功太内野手が抹消された。浅野は２２日、ファーム・リーグのハヤテ戦（静岡）に出場し２本の適時二塁打を放つ活躍を見せていた。この日、東京ドームの１軍練習に参加した。平山は２２日の阪神戦（東京ドーム）で走塁中に左脚を痛めて交代。同日に都内の病院を受診し、左太もも裏の