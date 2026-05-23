『追跡取材 news LOG』（日本テレビ系）が不調です。NHKからフリーアナウンサーに転身した和久田麻由子アナウンサーをメインキャスターに起用したものの、コア視聴率（13〜49歳の個人視聴率）は0.9%とまさかの大惨敗。ネット上でも、「つまらない」とか「和久田アナの魅力はNHKだからこそだったのでは」という厳しい意見が見受けられます。◆大惨敗のワケ筆者も何度か放送をチェックしたところ、その理由がはっきりと分かりまし