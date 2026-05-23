２３日、留神峪炭鉱で救助活動に当たる人々。（長治＝新華社記者／曹陽）【新華社長治5月23日】中国山西省長治市沁源（しんげん）県の通洲集団留神峪（りゅうじんよく）炭鉱で22日に発生したガス爆発事故は、23日時点で82人の死亡が確認された。坑内には依然9人が閉じ込められており、救助活動が続いている。２３日、留神峪炭鉱で救助活動に当たる人々。（長治＝新華社記者／曹陽）