山梨県の清里高原では、幻の青いケシの花、「メコノプシス」が見ごろを迎えました。【映像】幻の青いケシの花「メコノプシス」メコノプシスは、標高3000mを超えるヒマラヤ山脈に自生するケシの仲間で、「幻の花」や、「天上の妖精」とも呼ばれています。八ヶ岳の麓の清里高原では涼しい気候を生かし、2009年から栽培を行い、今年は去年より2週間ほど早く咲き始めたということです。観光客らは、貴重な青いケシの花を写真に