歌手でタレントの渡辺美奈代（56）が23日までに、アメーバオフィシャルブログを更新。“冷蔵庫にある物”で作ったというシンプルな夕食を公開した。【写真】「美味しそう」…冷蔵庫で作った食欲をそそる夕食を公開した渡辺美奈代渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力