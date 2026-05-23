東京・六本木ヒルズの屋上庭園で、毎年恒例の「田植え」が行われました。【映像】六本木ヒルズの屋上庭園で「田植え」をする様子このイベントは今年で22回目を迎え、近くの家族連れやヒルズに勤める人などおよそ150人が参加し、はだしで田んぼに入って素手で苗を植え付けました。今年は愛媛県のオリジナルの品種「ひめの凜」が植えられました。秋には稲刈りが行われる予定です。（ANNニュース）