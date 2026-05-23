日本プロ選手権センコーグループ・カップ第3日（23日・滋賀県蒲生GC＝6991ヤード、パー72）ツアー1勝の勝俣陵と未勝利の細野勇策がともに1打差2位から70で回り、通算13アンダーの203で首位に並んだ。2打差の3位に宋永漢（韓国）、古川龍之介、前日トップの木下稜介がつけた。67と伸ばした蝉川泰果が通算10アンダーで岡田晃平、石坂友宏と並び6位。前週優勝の藤本佳則は9アンダーの9位に後退した。（出場66選手、曇り、気温19.0