◇レスリング明治杯全日本選抜選手権第3日（2026年5月23日東京・駒沢体育館）女子フリースタイル57キロ級で、24年パリ五輪同53キロ級王者の藤波朱理（レスター）は初戦の準々決勝、続く準決勝と連勝し、あす24日の決勝進出を決めた。17年9月から続く公式戦連勝も152に伸ばした。藤波は初戦で木下凛（育英大）に11―0、準決勝で屶網さら（keeper技研）に10―0でテクニカルスペリオリティー勝ち。57キロ級で臨む国内のシニア