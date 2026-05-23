栃木県上三川町で発生した強盗殺人事件で、警察庁が警視庁などに対して事件の捜査に加わるよう指示したことがわかりました。関連が疑われる事件についても情報を集約し、全容解明を進めたい考えです。【映像】事件現場の様子14日に富山英子さん（69）が殺害された強盗殺人事件では、これまでに栃木県警が指示役とみられる夫婦と実行役の少年4人を逮捕しています。こうした中22日、警察庁長官が警察法に基づいて事件の捜査に