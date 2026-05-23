「警戒心強いわりに情けない警備隊…」【写真】威勢よく「シャー！」するも、犬はそっぽ向いてたとさそんなコメントとともに投稿された猫たちの動画が、Instagramで話題を集めています。投稿したのは、3匹の猫たちとの日常を発信している「こたとつーちゃんと時々おたま」さん（@s.kotaro0530）。そこに映っていたのは、“敵”の侵入に警戒しながらも、どこか頼りない猫たちの姿でした。登場するのは、長男・こたろうくん（3歳）（