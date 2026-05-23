王林が夏を先取りしたコーディネートでBBQに行った際の写真を自身のInstagramに公開している。 （参考：【画像】王林、美しいへそピアスの接写） 王林は「お気に入りアイテムにつつまれて夏先取りBBQしたら寒くてたえられなかった日」と綴り、水着にシャツとショートパンツを重ねたコーデでバーベキュー会場に繰り出すもまだ寒さが厳しかった日の姿をアップしている。コメント欄には「