＜ブリヂストンレディス3日目◇23日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞大雨、大風のなかラウンドした前日は、途中で中止になり無効試合となった。“2度目の”第2ラウンドを終えた天本ハルカは開口一番「疲れましたぁ」。1つスコアを伸ばし、トータル1オーバーで明日の最終日へ向かう。【ライブフォト】こんな風に打ちたい左腕がピンッと伸びた天本のインパクト！「風も強かったし、きょ