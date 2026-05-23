＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 3日目◇23日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞国内男子メジャーの第3ラウンドが終了した。首位と1打差の2位タイから出たツアー1勝の勝俣陵と細野勇策がともに「70」で回り、トータル13アンダーで首位に並んで最終日を迎える。【写真】バンカーのヘリから脱出する選手は誰だ!?2打差の3位には木下稜介、古川龍之介、ソン・ヨンハン（韓国）の3人が続く。 史上