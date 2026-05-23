NPB(日本野球機構)は23日の公示を発表。巨人は浅野翔吾選手を登録し、平山功太選手を抹消しました。3年目22歳の平山選手は4月5日に支配下登録。同8日にプロ初昇格を勝ち取ると、25試合に出場し2本塁打含む打率.291をマークしました。しかし前日22日の試合中に負傷。6回に迎えた第3打席で2塁打を放つも、塁上で足を気にする様子を見せ交代となっており、その後「左太もも裏の肉離れ」と診断されました。一方、登録となった4年目を迎