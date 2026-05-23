俳優の沢尻エリカさんが、約20年ぶりとなる写真集『DAY OFF』の刊行記念イベントに登壇。大胆にデコルテを出した真っ赤なドレスをまとい、圧倒的な存在感を放ちました。【写真を見る】【沢尻エリカ】「40代ってすごく楽しみ」誕生日サプライズに大喜び 「今年は山を攻めたい」と宣言本作は、沢尻さんが完全セルフプロデュース。30代最後の年に撮り下ろされた素顔や日常、美学が詰まった一冊です。 沢尻さんは?コンセプトは「